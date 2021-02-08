Красногорск, , 14:00 — REGNUM По состоянию на 8 февраля в Подмосковье от коронавируса вакцинировано около 140 тыс. жителей. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области.

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При этом в феврале мощности кампании по вакцинации планируется увеличить и производить по 10 тыс. прививок в день. Также идет работы по возвращению мощностей, задействованных на борьбу с COVID-19 к плановому оказанию медицинской помощи.

«Активно идет работа по сворачиванию ковидных коек. Уже к весне их останется меньше 10 тысяч, что позволит усилить плановую медпомощь подмосковным пациентам», — отмечено в сообщении.

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