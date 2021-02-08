Уфа, , 13:55 — REGNUM Главного бухгалтера центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис» подозревают в присвоении свыше пяти миллионов рублей в г. Уфе. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сообщается, что сотрудники городской прокуратуры проверили соблюдение законодательства при использовании бюджетных средств.

По версии следствия, главный бухгалтер данного муниципального бюджетного учреждения, используя свое служебное положение, незаконно присвоила бюджетные средства в размере свыше пяти млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу с использованием своего служебного положения.

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