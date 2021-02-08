Москва, , 13:49 — REGNUM Льготы детям сотрудников МВД, и Росгвардии при поступлении в ведомственный вуз позволит уравнять их с правами детей военнослужащих, и, одновременно, нарушит права остальных студентов, желающих учиться в выбранном вузе, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Перечень льгот и гарантий, предоставляемых государством военнослужащим и членам их семей, довольно обширный. Одна из них — это преимущественное право зачисления в высшее учебное заведение.

При поступлении в высшее учебное заведение, студенты из «обычных семей» и так сталкиваются с рядом льготников, которые занимают первые места в списке зачисленных.

В основном это инвалиды, дети-сироты, участники олимпиад, призеры Олимпийских игр и другие. Однако, данная поправка касается только ведомственных вузов. Это означает, что на иные вузы, она не распространяется.

Но это все равно усложнит поступление в высшее учреждение детям, не подпадающим под льготу в тот же ведомственный вуз. Конкурс огромный, а шансы уменьшаются для «обычных» студентов, благодаря вносимым поправкам.

Считаю, что это может простимулировать немало семей для устройства и прохождения службы в органах МВД и Росгвардии с целью получения данных преимуществ», — высказал своё мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поддержало законопроект депутатов от «Единой России», который позволяет детям сотрудников МВД и Росгвардии поступать в профильные вузы в приоритетном порядке.

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