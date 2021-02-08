Ставрополь, , 13:47 — REGNUM В Ставропольском крае задержан житель региона, подозреваемый в убийстве своего 38-летнего знакомого. Автомобиль убитого был обнаружен 22 января 2021 года в городе Минеральные Воды.

Его владельца стали искать, параллельно расследуя уголовное дело об убийстве. За несколько дней был установлен предполагаемый виновник исчезновения мужчины. По версии следствия, им оказался 74-летний житель села Канглы Минераловодского городского округа.

Пенсионер, как выяснилось, убил свою жертву, после чего закатал в бетон тело потерпевшего и вместе с разбитыми телефонами вывез и выоросил в реку. Мотив преступления, как установлено, заключался в нежелании платить долг убитому, который обманным путем заставил подписать расписку о якобы получении пенсионером денег в долг.

«Воспользовавшись моментом, когда обманувший его мужчина пришел к нему на производственную территорию, подозреваемый выстрелил ему в грудь из обреза охотничьего ружья. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В настоящее время собираются доказательства версии следствия. Подозреваемый арестован.