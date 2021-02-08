Липецк, , 13:47 — REGNUM В Липецкой области 8 февраля подтвержден 141 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 22 тыс. 88 положительных тестов.

За весь период наблюдения 18 тыс. 243 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 158 — за последние сутки. 386 человек скончались.