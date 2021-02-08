Нижний Тагил, Свердловская область, 8 февраля 2021, 13:51 — REGNUM Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) записали видеоклип на тему прививочной кампании от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка ФСИН.
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«Прививка — это вам не ерунда. Саша, пойдёшь прививаться? — О, да!» — такой диалог ведут участники клипа.
Видеоролик мотивирует прививаться против COVID-19, уверены в управлении ФСИН. За вокал отвечает один из осужденных, а за музыку — второй.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области прививают от COVID-19 вакцинами центра Гамалеи и новосибирского «Вектора».
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