Москва, 8 февраля 2021, 13:43 — REGNUM Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия переболели COVID-19. Вирус они подхватили в Дубае, куда уехали в разгар очередной волны пандемии. Об этом Пригожин рассказал на своей странице в Instagram.
По словам продюсера, его супруга перенесла её легко, практически на ногах, а вот он сам едва не умер.
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https://www.instagram.com/p/CLAVHKILbUK/
Его состояние ухудшалось с каждой минутой, медики подключили пациента к кислороду. Только благодаря профессиональной работе врачей немедленно приступившие к мощнейшей терапии, им удалось вывести продюсера из цитокинового шторма.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, в конце декабря 2020 года госпитализированная с коронавирусом, выздоровела. Пока она продолжает находиться в больнице, а врачи, которые занимаются её лечением, отмечают у Фрейндлих положительную динамику и, в случае сохранения последней, скоро выпишут народную артистку СССР.