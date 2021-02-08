Москва, , 13:43 — REGNUM Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия переболели COVID-19. Вирус они подхватили в Дубае, куда уехали в разгар очередной волны пандемии. Об этом Пригожин рассказал на своей странице в Instagram.

«С самого начала пандемии мы с Валерией отнеслись к проблеме со всей серьёзностью, соблюдали изоляцию, предпринимали все превентивные меры, чтобы не заболеть, — написал Пригожин. — Но, как мы ни остерегались, нам суждено было заразиться этой страшной болезнью под названием COVID-19».

По словам продюсера, его супруга перенесла её легко, практически на ногах, а вот он сам едва не умер.

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https://www.instagram.com/p/CLAVHKILbUK/

«Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу», — рассказал Пригожин.

Его состояние ухудшалось с каждой минутой, медики подключили пациента к кислороду. Только благодаря профессиональной работе врачей немедленно приступившие к мощнейшей терапии, им удалось вывести продюсера из цитокинового шторма.

«Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки», — рассказал Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, в конце декабря 2020 года госпитализированная с коронавирусом, выздоровела. Пока она продолжает находиться в больнице, а врачи, которые занимаются её лечением, отмечают у Фрейндлих положительную динамику и, в случае сохранения последней, скоро выпишут народную артистку СССР.