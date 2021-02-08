Казань, , 14:04 — REGNUM В Татарии до 100 прививочных пунктов организуют для массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

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За истекшую неделю в Татарию поступило значительное количество вакцин, интенсивность работы растет. Ранее прогнозировалось, что число прививочных пунктов увеличится до 71, в настоящее время речь идет о 100 прививочных пунктах на территории республики, отметил Жаворонков.

Всего в Татарии, со слов спикера, вакцинацию прошли 21 245 человек. Полностью завершили иммунизацию 5 284 жителя. Десятки крупных предприятий оставили заявки на вакцинацию сотрудников. Совместно с ними прорабатывается вопрос организации прививочных пунктов, добавил замминистра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани первые 500 доз вакцины от коронавируса поступили для работников МУП «Метроэлектротранс» от республиканского минздрава. Добровольную вакцинацию водителей и кондукторов общественного электротранспорта начали с 4 февраля.

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