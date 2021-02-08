Курск, , 13:42 — REGNUM В Курской области 8 февраля зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлен 27 тыс. 661 положительный тест.

Выписаны после выздоровления были 24 тыс. 392 пациента, в том числе 165 — за последние сутки. Скончались 397 человек.

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