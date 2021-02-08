Москва, , 13:44 — REGNUM Большой урожай зерновых в России и ряде других стран не привел к падению цен на зерно. Об этом 8 февраля заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя отрасли, несмотря на высокие сборы зерновых цены не снизились, а начали расти. На старте сезона российская пшеница продавалась за 220 долларов за тонну, доходила цена до 300 долларов сейчас составляет около 285 долларов за тонну

«В этом росте цен 30−40% — вклад мировых факторов, а 60% — это наши внутренние ограничения, которые создают ажиотаж в стане потребителей. Они активируют закупки, перенаправляют спрос с нас на конкурентов, что повышает цены у них. В этой разнице между 220 и 285 — это наши меры», — заявил Злочевский.