Москва, , 13:36 — REGNUM Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в первую волну распространения коронавируса работала без выходных. Интервью с вице-мэром 8 февраля опубликовал сайт esquire.ru.

«В первую волну эпидемии за 2,5 месяца у меня не было ни одного выходного дня», — сказала Ракова.

Она сообщила, что старается «искать время и устраивать себе выходные».

«У меня двое детей, и для меня это принципиально важно», — пояснила вице-мэр.

По словам Анастасии Раковой, во время пандемии самое страшное было оказаться в ситуации, когда врачам приходилось бы решать, кому предоставить койку, а кому отказать. При этом ковид-диссидентов она готова пригласить в реанимационное отделение любой из московских больниц.