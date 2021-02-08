Иерусалим, , 13:36 — REGNUM Известный израильский раввин Хаим Меир Воснер умер 7 февраля в возрасте 82 лет от COVID-19. Тысячи скорбящих пришли на его похороны в Бней-Браке, сообщает Jerusalem Post.

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Мероприятие состоялось на фоне ограничения на массовые собрания в связи с коронавирусом. Израильская полиция установила ограждения и баррикады, чтобы попытаться контролировать толпу, но они были быстро сняты, как только численность собравшихся превысила 10 000 человек.

Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид в своем твиттере резко раскритиковал массовое собрание и отсутствие реакции полиции на него. Он предложил израильскому правительству, вместо того чтобы искать виноватых в потере контроля, ответить на вопрос, почему они вообще допустили это собрание.

31 января в Израиле также прошли две массовые траурные процессии за день. В обоих случаях полиция отсутствовала. По словам командующего полиции, такое решение было принято потому, что применение силы привело бы к кровопролитию.