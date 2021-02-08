Чебоксары, , 13:30 — REGNUM До Чувашии добрался арктический холод, при котором на фоне сильного ветра ощущаемая температура составляет — 42 градуса, на термометрах — 26-градусный мороз. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Сегодня, 8 февраля, в Чебоксарах температура опустилась до — 26 градусов морозов. С учётом того, что порывы ветра составляют 7 м/с, то ощущаемая температура составляет — 42 градуса.

9 февраля ветер ослабеет, но при этом ночью в Чебоксарах похолодает до — 28 градусов, а этом днём потеплеет до — 20 градусов мороза. 10 февраля южный циклон принесёт немного снега, и воздух прогреется до −14…−16 градусов мороза.

Новая волна снегопадов прогнозируется 12 — 14 февраля. По предварительным данным, может выпасть месячная норма. В выходные дни, 13 — 14 февраля, температура составит −5…−10 градусов.

По расчётам синоптика-любителя, морозы могут вернуться на следующей неделе.