Воронеж, , 13:29 — REGNUM В Воронежской области 8 февраля подтверждено 368 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 61 тыс. 178 положительных тестов.

За весь период наблюдения 54 тыс. 958 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 251 — за последние сутки. 1661 человек скончался.

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