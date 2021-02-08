Красногорск, , 13:27 — REGNUM В Подмосковье сняли ограничения на работу ночных клубов. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 08.02.2021 № 33-ПГ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

В документе говорится, что эта норма вступает в силу со дня официального опубликования. Таким образом развлекательные заведения смогут возобновить в Подмосковье работу с 8 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе сняты практически все ограничения, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев: Подмосковье вернулось к обычной жизни

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье планируют вакцинировать по 10 тыс. человек в день