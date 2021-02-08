Салехард, , 13:25 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 62 случая.

Основные очаги заражения на 8 февраля в ЯНАО: Новый Уренгой — 13; Ноябрьск и Муравленко — по 8; Салехард — 7.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 8 февраля 36 111 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 159 человек, 388 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).