Пекин, 8 февраля 2021, 13:25 — REGNUM В ходе совместных поисков источника происхождения коронавируса в китайском Ухане прибывшие в город эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайские специалисты достигли ряда договоренностей. Об этом 8 февраля в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
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Дипломат подчеркнул, что, несмотря на возникшие из-за пандемии коронавирусной инфекции трудности, китайские иностранных специалисты работали сообща, «между ними состоялись глубокие и дружественные консультации на базе принципов уважения к науке и фактам».
Он подчеркнул, что перед тем, как делать окончательные выводы, необходимо провести глубокий анализ всей имеющейся информации, научных фактов и объективных данных и посетить соответствующие места.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в город Ухань китайской провинции Хубэй для установления причин происхождения нового коронавируса прибыла группа специалистов Всемирной организации здравоохранения. После прохождения обязательного двухнедельного карантина специалисты приступили к работе.
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Китайские власти дали экспертам ВОЗ полный доступ ко всем интересующим объектам. А также позволили им поговорить с любыми сотрудниками, если в этом будет необходимость. Экспертная группа уже завершила. Предполагается, что предварительные выводы учёные обнародуют 10 февраля, перед отъездом из Китая.
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