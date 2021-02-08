Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Первая неделя февраля в Петербурге оказалась самой снежной за всю зиму 2020−2021 года. Такие данные обнародовал 8 февраля городской комитет по благоустройству.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

По его сведениям, с 1 по 7 февраля в городе выпало более 33 см осадков в виде снега. При этом всего с 15 октября 2020 года в городе выпало чуть более 100 см осадков.

Коммунальщики за неделю собрали и вывезли с городских улиц свыше 138 тыс. кубометров снега. Самый большой объем работ пришелся на минувшие четверг и субботу, 4 и 6 февраля, когда на пункты приема «Водоканала» доставляли по 27 тыс. кубометров собранного с улиц снега.

В среднем в течение прошлой недели круглосуточно в городе работало более 1050 единиц техники; днем улицы чистили более 1,1 тыс. дворников, ночью — более 300.

Чтобы на проезжей части и тротуарах не образовывался скользкий накат и транспорт и пешеходы могли безопасно передвигаться по городу, дороги обрабатывают противогололедными материалами. За неделю использовали порядка 20 тыс. тонн пескосоляной смеси.

В понедельник, 8 февраля, город чистят 1050 единиц техники и 1237 дворников. Аллеи, бульвары, садовые и парковые дорожки приводят в порядок еще 105 машин и 546 специалистов.

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