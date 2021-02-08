Магас, , 13:18 — REGNUM В Ингушетии могут принять закон о запрете на использование гаджетов в стенах школ и вузов. С такой инициативой выступил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Обратившись к зампредседателя парламентского комитета по образованию Жансурат Аушевой, руководитель субъекта, предложил продумать эту инициативу, пишет «Интерфакс».

По словам Калиматова, в Японии, которая является весьма продвинутой страной в техническом плане, уже давно запрещено использовать гаджеты в стенах школ и высших учебных заведений. Как считает глава Ингушетии, такая мера позволит не только устранить негативное влияние на школьников определенного рода негативного контента, но и повысит уровень знаний и дисциплины.

К слову сказать, эта инициатива не нова в Ингушетии. В 2017 году администрация школы №1 города Сунжи уже выносила решение о запрете использовать на территории школы любые гаджеты, которые имеют камеру или выход в интернет.

В 2016 году с такой инициативой выступали парламентарии Чечни, высказав идею о запрете на пользование телефонами в стенах учебных заведений.

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