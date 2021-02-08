Тюмень, , 13:16 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 128 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 129 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 февраля коронавирусом заразился 29 301 человек. Выздоровели 27 515 человек, скончались 258 пациентов с COVID-19.