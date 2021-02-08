Тель-Авив, Израиль, , 13:15 — REGNUM Муниципалитет Тель-Авива и медицинский центр Тель-Авива Сураски откроют центр вакцинации иностранцев от COVID-19. Об этом 8 февраля передает Jerusalem Post.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Прививочный центр откроется в тель-авивском районе Неве Шаанан. Центр будет расположен на улице ХаГалил, 6, и будет открыт с воскресенья по четверг с 10 утра до 6 вечера и в пятницу с 9 утра до 2 часов дня.

Ранее сообщалось, что в Израиле упало число желающих вакцинироваться; большой резонанс вызвал случай, когда фонд общественного здравоохранения вынужден был уничтожить 1000 доз вакцин от COVID-19, так как у препарата истек срок годности, а найти нужного количества готовых привиться так и не удалось.