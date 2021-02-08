Москва, , 13:13 — REGNUM Масштабные учения Воздушно-десантных войск РФ начались на территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении началось первое в 2021 году масштабное командно-штабное учение (КШУ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что мероприятие состоится на территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей с 8 по 11 февраля и в нем «принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники гвардейских парашютно-десантного и артиллерийского полков из Костромы, а также семь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации из Твери».

Кроме того, уточняется, что в ходе учений будут отработаны десантирование парашютным способом из самолетов, захват и уничтожение пункта управления и лагеря подготовки условного незаконного вооруженного формирования, захват выгодного рубежа и ведение позиционной обороны днем и ночью с целью его удержания до подхода основных сил соединения, а также боевые стрельбы с использованием различных видов вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный подводный крейсер (АПКР) ВМФ России «Северодвинск» 5 февраля успешно поразил крылатой ракетой «Калибр» мишень, расположенную на боевом полигоне Чижа в Архангельской области.