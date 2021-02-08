Джакарта, , 13:10 — REGNUM В правительстве Индонезии заявили, что за сутки в стране выявили 8242 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 8 февраля 2021 года в Индонезии выявили 1 166 079 человек.

В Индонезии заявили, что за сутки коронавирус смогли побороть 13 038 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирус удалось побороть 963 тысячи человек.

За последние 24 часа в Индонезии скончались 207 человек. С начала пандемии эпидемия унесла жизни 31 763 человек.

В Индонезии зарегистрировано 171 288 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты продлил реализацию широкомасштабных социальных ограничений в столице Индонезии для подавления распространения коронавируса на две недели.

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