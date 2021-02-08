Псков, , 13:10 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявили всего 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, что на 53 случая меньше, чем сутками ранее. Несмотря на это губернатор региона Михаил Ведерников попросил жителей области не расслабляться и активнее записываться на вакцинацию.

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Согласно данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Псковской области было выявлено лишь 40 инфицированных. При этом выписано по выздоровлению 102 жителя. Вместе с тем в регионе зарегистрировали еще два летальных случая от COVID-19.

«Не стоит расслабляться из-за снижения основных цифр статистики, — написал на своей официальной странице в инстаграм Ведерников. — Берегите себя и записывайтесь на вакцинацию — это единственный способ надежно защититься от COVID-19».

Отметим, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области с начала пандемии — 30 254. Из них выздоровел 18 881 житель. Скончались 144 человека.

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