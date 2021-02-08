Москва, , 13:02 — REGNUM «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве, сообщает 8 февраля сайт Гидрометцентра России.

Причина предупреждения — аномально-холодная погода, очень низкая температура воздуха. Такие условия ожидаются до 22:00 9 февраля. Из-за гололедицы в Москве до 12:00 10 февраля также действует «жёлтый» уровень погодной опасности.

Аналогичная ситуация и в Московской области, где из-за морозов объявлен «оранжевый» уровень опасности, а из-за гололедицы — «жёлтый».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 8 февраля ожидается морозная погода с температурами воздуха ниже климатической нормы.