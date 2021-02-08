Кызыл, , 13:01 — REGNUM На территории Тувы 9 февраля ожидается ухудшение погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, местами юго-западный ветер усилится до 22 м/с.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

Возможный метели, а на дорогах сохранится гололедица. В связи с этим жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры безопасности, в частности, обходить деревья и лёгкие конструкции, которые при сильных порывах ветра могут обрушиться.

Кроме того, с 9 по 12 февраля в горных районах республики сохраняется опасность схода снежных лавин. Спасатели призвали жителей и туристов не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты.

«В настоящее время туристических групп, зарегистрированных в Тувинском поисково-спасательном отряде МЧС России, на территории республики нет», — добавили в управлении.