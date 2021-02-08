Красногорск, , 13:06 — REGNUM Социальные объекты в Подмосковье должны вводиться в эксплуатацию с опережением графика. Соответствующее поручение 8 февраля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

Для досрочной сдачи соцобъектов застройщиками в Подмосковье нужно организовать систему регулярного контроля за строительством, считает Воробьев. Помимо этого, с опережением графика следует вводить и жилые дома, заявил он.

«Тех, кто строит многоквартирные дома, я тоже прошу максимально информировать жителей о строительстве того или иного жилища», — заявил Воробьев.