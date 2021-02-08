Ставрополь, , 12:58 — REGNUM В Ставропольском крае выявлен факт мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемым в афере оказался директор одной из строительных компаний города Новопавловска. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту хищения 1,5 млн рублей, сообщили 8 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено, подозреваемый заключил муниципальный контракт на проведение капитального ремонта в одной из школ города. Общая сумма, оговоренная в документе, составила 10,5 млн рублей.

Однако когда работы были выполнены, злоумышленник значительно завысил их стоимость. Как посчитали эксперты, сумма завышения составила около 1,5 млн рублей. Это стало возможным благодаря использованию строительных материалов более низкого качества.

За свои махинации директору стройорганизации придется ответить перед законом.