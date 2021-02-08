Омск, , 12:55 — REGNUM В Омской области ожидаются морозы, сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью 8 февраля в Омской области температура понизилась до −14…−20 °С, днём было −7…−14 °С. По данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится холодная погода с дальнейшим понижением температуры.

9 февраля ночью и днём прогнозируется −18…−23 °С, ночью при прояснении — до — 28 °C. 10 февраля температура ночью ожидается −26…−31 °С, днём −22…−27 °С.

По данным климатических наблюдений, 8 февраля максимальная температура воздуха в Омске наблюдалась в 1944 году (+1,9 °С), минимальная (-41,1 °С) зафиксирована в этот день в 1971 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области прогнозируются снег, мокрый снег, усиление ветра.

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