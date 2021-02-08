Красногорск, , 13:04 — REGNUM В Подмосковье нужно исключить угрозу утечки газа в домах и на предприятиях. Соответствующее поручение 8 февраля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Может быть какие-то проверки надо провести? У нас должны быть исключены угрозы утечки газа», — сказал Воробьев.

Также он поручил коммунальным службам обеспечивать комфортное проживание жителей региона, несмотря на низкие температуры.

«Зима морозная в этом году. Очень хочется этому радоваться. Чтобы все радовались зиме, чистому воздуху, наш блок ЖКХ и вы коллеги на местах должны быть максимально мобилизованы в текущем периоде. Морозы обращают на себя внимание и все системы должны быть на вашем контроле», — заявил Воробьев.