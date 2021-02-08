Москва, 8 февраля 2021, 12:50 — REGNUM Предоставление преференций при поступлении в вузы — часть социальных гарантий, которые государство дает определенной категории российских граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило законопроект о предоставлении льгот детям сотрудников силовых ведомств при поступлении в вузы.
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