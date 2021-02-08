Москва, , 12:50 — REGNUM Предоставление преференций при поступлении в вузы — часть социальных гарантий, которые государство дает определенной категории российских граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.

«В настоящее время к таким гражданам относятся победители олимпиад, инвалиды, сироты, дети военнослужащих и другие абитуриенты. При этом преференции дают возможность поступить в вузы из широкого перечня.

Поддержанный правительством законопроект направлен на достаточно узкую прослойку абитуриентов и ограничивает преференции вузами, подведомственными МВД и Росгвардии.

Как часть социальных гарантий силовиков, эта мера призвана укрепить обеспечение государственной безопасности», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило законопроект о предоставлении льгот детям сотрудников силовых ведомств при поступлении в вузы.

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