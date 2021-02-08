Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Петербург оказался на втором месте после Москвы по привлекательности ведения гостиничного бизнеса по итогам 2020 года. Об этом 8 февраля сообщили в Смольном, сославшись на результаты исследования агентства Cushman Wakefield.

«Гранд Отель Европа» в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В первую пятёрку рейтинга также вошли Сочи, Екатеринбург и Владивосток. Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев считает, что принятые в декабре меры поддержки туротрасли — в совокупности это более 4 млрд рублей — говорят о высоких ставках правительства города на развитие сферы гостеприимства как одной из самых перспективных для восстановления после пандемии.

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«Отменив ключевые региональные налоги для предприятий индустрии гостеприимства на 2020 и 2021 годы, реализовав другие меры, город показал серьёзность отношения к туризму как к одному из ключевых направлений развития экономики северной столицы, которому оказывается и будет оказываться системная поддержка. В комитет обращаются предприниматели и инвесторы из других регионов с переложениями о реализации новых гостиничных и иных проектов», — отмечает Корнеев.

Добавим, к началу февраля загруженность петербургских отелей эконом-класса составляет 35−40% в зависимости от района, отелей 4−5 звёзд — 20−25%. По оптимистичным прогнозам, постепенное оживление туристской отрасли и увеличение потока гостей в Северную столицу начнётся в феврале-марте 2021 года.

Относительно дальнейшего развития гостиничного сегмента в России в целом большинство гостиничных операторов настроены позитивно. Почти половина респондентов (48%) ожидают восстановления рынка не ранее 2023 года, треть (32%) — не ранее 2024 года. Еще 10% назвали 2025 год.

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