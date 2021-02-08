Волгоград, , 13:24 — REGNUM 237 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 8 февраля — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией превысило 45 тысяч. В летальную статистику внесли ещё пять пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах лечатся 3404 взрослых и 32 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1373 пациента.

Всего в Волгоградской области выявлены 45 тыс. 223 носителя инфекции. Завершили лечение выздоровлением 43 тыс. 196 человек, из них 230 выписаны за минувшие сутки.