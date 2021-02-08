Тюмень, , 12:47 — REGNUM В Тюмени появились фейковые объявления о продаже места в очереди на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Авторы объявления указали для связи номер телефона департамента здравоохранения Тюменской области.

Ведомство и медучреждения региона не проводят платную запись на вакцинацию от COVID-19, напоминают в штабе, места в очереди на прививку не продаёт. Сама вакцинация от коронавируса также проводится бесплатно.