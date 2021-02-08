Новосибирск, , 12:45 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 8 февраля, за минувшие сутки выявлено ещё 128 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 125 случаев, 6 февраля — 127 случаев. Об этом сообщает оперштаб региона.

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"Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 81 год, 82 года, женщины в возрасте 65 лет, 70 лет, 73 года, 84 года. Всего в регионе умерли 1288 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 124 человека, на ИВЛ — 26 пациентов».

Отметим, что, по данным на 7 февраля, в отделениях интенсивной терапии находились 103 человека, на ИВЛ — 16 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 33 297 случаев коронавируса, в том числе у 1866 детей; 30 979 человек выписаны с выздоровлением (+94 за сутки).