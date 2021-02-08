Самара, , 12:46 — REGNUM Морозы до — 31 °C ожидаются на территории Самарской области. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что в связи с морозами по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, ночью на 9 февраля в регионе ожидается до — 31 °C мороза, а днем столбик термометра может опуститься до — 21 °C. Местами ожидается гололедица.

Сообщается, что ночью и днем 10 февраля в регионе ожидается небольшой снег.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям не допускать переохлаждения и сократить время пребывания вне помещений.

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