Архангельск, , 12:43 — REGNUM Дело бывшего и.о. министра образования и науки Архангельской области Юрия Гнедышева, обвиняемого в развращении школьниц, направлено в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, следствие установило, что экс-чиновник под вымышленными именами вел в соцсети переписку сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 14 лет. Одной из них он отправил ссылку на порноролик.

Сам Гнедышев в ходе допроса признал себя виновным, однако в последствии от дачи показаний отказался. Экс-чиновнику грозит наказание от пяти до 12 дет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Гнедышев был задержан в октябре 2020 года. Он находится под домашним арестом.