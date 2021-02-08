Великий Новгород, , 12:44 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили 122 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 8 февраля в областном оперштабе. Это на восемь случаев меньше, чем в предыдущий день, и на девять случаев меньше, чем двумя днями ранее.

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Больше всего новых случаев выявлено в Великом Новгороде (45), Боровичском (32) и Чудовском (18) районах.

Нарастающим итогом в Новгородской области за время пандемии подтверждено 25 135 случаев заражения. Выздоровели 23 667 человек, в том числе 132 за последние сутки, умерли от ковида 113 человек.

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