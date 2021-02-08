Владикавказ, , 12:33 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов провели масштабные профилактические мероприятия по выявлению возможных взрывоопасных предметов в зданиях учебных заведений. За прошедшую ночь было проверено более 130 школ, сообщили 8 февраля в республиканском управлении ФСБ.

«Всю ночь в республике проводились мероприятия по предотвращению противоправных действий. Более 130 школ обследованы саперами и кинологами. Комплекс принятых мер носит профилактический характер», — передает ГТРК «Алания» со ссылкой на источник в ФСБ.

При этом, как отметили в телекомпании, управление ФСБ сообщило о том, что поступлений какой-либо информации в органы правопорядка о готовящихся терактах не было. Тем не менее «все силы и средства приведены в состояние готовности для соответствующего реагирования».

Ранее сообщалось, что с утра 8 февраля в Северной Осетии были отменены уроки в ряде школ республики. О том, что занятия начнутся с третьего урока, сообщили родителям школьников посредством мессенджеров классные руководители.

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