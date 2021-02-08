Челябинск, , 12:33 — REGNUM В Челябинске контролёры не высаживали из трамвая детей, которые оплатили проезд, но не имели при себе билетов. Об этом заявил журналистам глава ООО «Челябинский городской электрический транспорт» Дмитрий Усачёв.

По его словам, дети вышли сами, возможно, испугавшись, что кондуктор начала скандалить с ревизорами, решившими выяснить, почему у троих детей лишь один билет. При этом юные пассажиры утверждают, что передавали деньги на три билета, пишет 74.ru.

«К детям контролеры при этом больше не подходили. Когда трамвай остановился на Жукова, дети там вышли», — цитирует его издание.

Он добавил, что зимой высаживать безбилетных детей запрещено. Сейчас руководство «ЧелябГЭТ» разбирается в ситуации и ищет как самих детей, так и их родителей, и очевидцев инцидента. Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ревизоры высадили детей, сообщила в соцсетях сама кондуктор. Она также заявила, что дети потеряли билеты.

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