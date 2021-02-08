Кызыл, , 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Тувы объявило о переходе на информирование населения по ситуации с COVID-19 в еженедельном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, решение принято в связи с относительной стабилизацией обстановки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Так, за минувшую неделю с 1 по 7 февраля в регионе выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, что на 11,7% больше, чем на предыдущей неделе. 128 человек выздоровели.

«На лечении в амбулаторных и стационарных условиях по данным на 8 февраля находятся 226 человек, в том числе в условиях стационара — 109, поликлиник — 117. Коечный фонд составляет 200 единиц, свободно 45,5%», — отметили в Минздраве.

Добавим, по данным портала «Стопкоронавирус. рф», общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 15 505. Из них 14 353 к настоящему времени выздоровели. Скончались от COVID-19 в регионе 190 человек.