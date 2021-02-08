Пермь, , 12:30 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 8 февраля, выявлено 274 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост держится на уровне 0,7%, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Лечение в больницах проходят 79 человек, еще 195 человек находятся дома под меднаблюдением. Среди выявленных за последние сутки носителей коронавируса десять детей.

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрирован 42 031 случая заражения. Выздоровели 34 766 пермяков. От с COVID-19 скончался 1531 пациент. Еще 1097 носителей коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний.

На сегодняшний день в больницах лечение от коронавирусной инфекции получают 1249 человек, из них 79 подключены к аппаратам ИВЛ.

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