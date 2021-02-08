Мурманск, , 12:29 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки число больных COVID-19 пополнили 143 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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По данным штаба, 63 заболевших выявлены в областном центре, 18 — в Кандалакшском районе, 15 — в Оленегорске, 12 — в Североморске, 10 — в Мончегорске. Случаи заболевания также выявлены в Кольском, Печенгском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 1518 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали около 10 тысяч человек.