Екатеринбург, 8 февраля 2021, 12:31 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 12 летальных случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
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Для сравнения, 7 февраля 2021 года было зарегистрировано 11 таких смертей.
В регионе скончались от COVID-19 уже 2144 человека. По всей России умерли 77 068 больных данной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявлено более 73 тыс. случаев заражения коронавирусом с начала пандемии COVID-19.
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