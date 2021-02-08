Москва, , 12:22 — REGNUM В Москве и Московской области проверили школы после угрозы, которую распространили в социальной сети Likee. Об этом 8 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в столичную полицию обратился мужчина, рассказавший, что его дочь увидела сообщение в соцсети о минировании 20 тыс. школ в России. После этого в Москве и Подмосковье проверили все школы, а также детсады. Взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.

Источник РИА Новости уточнил, что в соцсети разместили ролик с «предсказанием учёных», в котором демонстрировались кадры со взрывами и людьми в балаклавах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проверили более 3 тыс. школ после угрозы взрыва. Проверки прошли и в других регионах страны, в частности, на Чукотке, в Сахалинской, Свердловской областях.