Москва, , 12:23 — REGNUM К 2024 году на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) планируется построить 96 школ и детских садов. Об этом 8 февраля сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Помимо этого, в течение следующих трёх лет на территории округа запланирован ввод в эксплуатацию 15 медицинских объектов, отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Ранее заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв заявил, что в 2021 году в Москве будет введено в эксплуатацию девять учреждений культуры, 16 школ, 12 детских садов и 21 спортивный объект.

Читайте ранее в этом сюжете: За год в Москве построят 58 новых соцобъектов