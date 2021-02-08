Оренбург, , 12:19 — REGNUM В Оренбургской области продолжает снижаться показатель выявленных заражений коронавирусом за сутки. На 8 февраля он составил 146 случаев. Суточный темп прироста составил 0,46, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, на сегодняшний день в больницах находятся 811 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 215 пациентов оценивается как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких 38 человек, еще 569 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии от болезни оправился 31 551 пациент, в том числе 154 — за последние сутки. От COVID-19 скончались 512 оренбуржцев, за минувшие сутки подтверждена гибель четырех пациентов.

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