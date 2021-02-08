Самара, , 12:22 — REGNUM Еще одна партия вакцины от COVID-19 поступила в Самарскую область. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Сообщается, что 8 февраля вакцина ГамКовидВак в количестве 20 160 доз поступила на уполномоченный государственный склад региона. А 9 февраля она будет распределена по медицинским учреждениям области.

Отмечается, что всего в регион поступило свыше 70 тысяч доз вакцины от COVID-19: прививку получили свыше 43 тысяч человек, в том числе более 6,5 тысяч человек завершили вакцинацию.

Чиновники напоминают, что вакцинация в регионе проходит по предварительной записи.

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