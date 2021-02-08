Москва, , 12:17 — REGNUM Правительство России одобрило законопроект, внесенный в Госдуму депутатами во главе сАлександром Хинштейном(«Единая Россия»), о предоставлении льгот детям сотрудников силовых ведомств при поступлении в вузы, говорится в документе в базе данных Госдумы.

Согласно документу, приоритет при зачислении в профильные вузы будет отдаваться детям сотрудников МВД РФ и Росгвардии, стаж службы которых составляет не менее 20 лет. Также преимущество при поступлении получат дети бывших сотрудников этих ведомств.

В настоящее время в России привилегиями при поступлении в высшие учебные заведения обладают дети военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о преимущественном зачисления в ведомственные вузы детей военнослужащих и детей сотрудников Росгвардии и МВД внесен в Госдуму 15 декабря 2020 года.

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