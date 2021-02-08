Варшава, , 12:16 — REGNUM Польское Бюро экономической информации провело исследование «Защита личных данных во время пандемии», в ходе которого выяснилось, что жители Польши в последнее время стали больше опасаться покушений на собственную информационную безопасность со стороны хакеров. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Так, опасения по поводу хакерских атак выразили 25% опрошенных жителей Польши, в то время как полгода назад в рамках аналогичного исследования о таких опасениях заявили 20,6% респондентов.

Отмечается, что в то же время у почти 20% опрошенных не установлена даже базовая антивирусная система. Шесть месяцев назад количество таких людей было аналогичным.

«Проблема заключается не только в пятой части общества, которая легкомысленно относится к собственным данным, но и в том, что за шесть месяцев их количество не сократилось. То есть, значительная часть общества по-прежнему легкомысленно относится к кибербезопасности», — заявил Бартломей Дрозд, руководитель Бюро экономической информации.

Исследование было проведено 4−5 февраля текущего года. В нем приняли участие 1 080 взрослых жителей Польши.